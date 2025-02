ARTIGO: Uma Província na Boca de espera…

Um programador de 37 anos perdeu o controle da direção e bateu uma BWM em um poste de iluminação na rotatória da Avenida São Paulo, no Jardim Alphacenter, sentido Centro, na manhã desta sexta-feira (28), em Santa Bárbara d’Oeste. Com o impacto, o poste caiu em cima do veículo.

O motorista relatou que é funcionário de uma empresa de programação de carros de luxo de Santa Bárbara.

Ele tinha feito a programação do veículo e estava testando os equipamentos, quando, por volta de 11h30, ao se aproximar da rotatória, se confundiu com a sinalização de “pare” e depois perdeu o controle da direção, batendo em um poste. Com a batida, parte do poste se rompeu e ficou em cima do carro. O motorista não se feriu.

A GCM (Guarda Civil Municipal) bloqueou a passagem e, na sequência, a CPFL Paulista foi chamada para desligar a energia.

De acordo com o motorista, o dono do carro foi comunicado sobre o acidente. O veículo foi comprado há pouco tempo e ainda estava sem seguro. O carro está avaliado em pelo menos R$160 mil, conforme apuração no local.