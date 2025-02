17ª Copa FAI de Futsal promete grandes jogos e muita emoção

Os estudantes da EE Helen Keller agora desfrutam de maior conforto e qualidade no ensino, especialmente diante das frequentes ondas de calor. Na tarde da última sexta-feira, uma equipe da Energisa concluiu a interligação da nova cabine de energia da escola, que foi contemplada no ano passado com 41 aparelhos de ar-condicionado.

A rápida conclusão do processo de interligação foi viabilizada pela atuação constante da equipe gestora da EE Helen Keller, que trabalhou incansavelmente para assegurar as melhores condições para os alunos. “Logo após a instalação dos equipamentos, entramos em contato com a Energisa, enviamos ofícios a diversos órgãos e fizemos solicitações à ouvidoria para garantir maior agilidade no processo”, afirmou o diretor Paulo Alves de Araújo.

Em razão da instalação, na sexta-feira, os estudantes do PEI (Programa de Educação Integral) tiveram aulas online no período da tarde. “Para a execução do trabalho, foi necessário interromper o fornecimento de energia elétrica, o que impossibilitaria a realização de aulas presenciais, uma vez que o calor intenso e a falta de ventilação representariam riscos à saúde dos estudantes”, explicou.

Além do conforto proporcionado pela climatização, Araújo destaca os impactos positivos na saúde e na motivação dos estudantes, que, com um ambiente mais agradável, tendem a melhorar sua frequência escolar, concentração e desempenho. A medida também contribui para o bem-estar mental dos alunos.

Durante o recesso escolar, a EE Helen Keller passou por um amplo trabalho de zeladoria, que incluiu manutenção, pequenos reparos e pintura dos ambientes, garantindo ainda mais qualidade nas instalações da unidade.

CLIMATIZAÇÃO

Com a conclusão das obras na EE Helen Keller, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) atingiu a marca de 596 escolas estaduais climatizadas no início deste ano letivo. A meta da Seduc-SP é climatizar 1.000 unidades até o final de 2025.

O projeto de climatização recebeu investimentos de R$ 300 milhões, destinados à aquisição e instalação dos equipamentos, além de reformas na infraestrutura elétrica das escolas para garantir o suporte necessário à nova demanda de energia.

Essa iniciativa integra o esforço do governo paulista para proporcionar um ambiente de aprendizado mais adequado, especialmente diante das constantes ondas de calor extremo, visando sempre o bem-estar e o desenvolvimento integral dos estudantes.