Tiro de Guerra de Adamantina completa 50 anos de sua criação

O Tiro de Guerra 02-080 celebrou no dia 12 de janeiro seu 50º aniversário de criação no Município de Adamantina.

O ato de sua criação se deu por meio da Portaria nº 1.273, de 21 de agosto de 1973, a qual foi publicada no Diário Oficial de 29 de agosto do mesmo ano, sob nº 166.

Inicialmente, o Órgão de Formação de Reserva (OFR) recém-criado recebeu a numeração alfanumérica de TG 02-011 e teve como o primeiro diretor o Sr. Euclides Romanini, então prefeito municipal. O primeiro instrutor chefe foi o então 2º Sargento Roberto Ubiritan Fernandes, nomeado em 25 de julho de 1974.

As atividades tiveram início em janeiro de 1975, com 70 convocados da classe de 1956 e a inauguração de sua sede se deu na Alameda Armando Salles de Oliveira nº 763, onde está até os dias atuais.

O Tiro de Guerra teve suas atividades suspensas no período dos anos de 2001 a 2005, sendo reinaugurado em 2006 com a matrícula do contingente de convocados da classe de 1997, tendo como diretor o então Prefeito Sr. Kiko Micheloni e Chefe de Instrução o 1º Sgt. Silas Anderson de Oliveira.

Durante seus 42 anos de funcionamento, até a classe de 2017, foram nomeados 13 subtenentes e sargentos para chefiar as instruções. Também foram matriculados 3.493 jovens para a prestação do Serviço Militar Inicial.

Atualmente, o Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina matricula anualmente 50 atiradores e sua principal missão é formar reservistas de 2ª Categoria para compor a Reserva Mobilizável do Exército Brasileiro.

As atividades realizadas são voltadas para o desenvolvimento da capacidade física e do conhecimento da profissão militar, estimulando comportamentos e atitudes que proporcionem o estreitamento e a maior integração da instituição com a sociedade civil.

Neste sentido, são realizadas inúmeras campanhas entre o Tiro de Guerra, a Promoção Social e o Fundo Social de Solidariedade, como a arrecadação de agasalhos, alimentos não perecíveis, entre outras, para amenizar o sofrimento das famílias mais necessitadas do município, despertando desta forma o sentimento de solidariedade, norteado pelo exercício da cidadania.

O Tiro de Guerra tem participação destacada em eventos cívicos da cidade, principalmente com sua empregabilidade de formação de jovens para atuar como multiplicadores de valores militares e cívicos.