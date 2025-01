Secretaria de Esportes instala suportes de proteção em postes de campos de grama sintética

A junção de chuvas aliadas aos dias de sol quente resultou no crescimento acelerado do mato.

Segundo o Código de Posturas de Adamantina, os terrenos edificados ou não cobertos de mato deverão ser periodicamente capinados sob responsabilidade do proprietário do imóvel.

Os fiscais visitam os terrenos e ao identificarem terrenos com mato alto, emitem uma notificação que é entregue ao proprietário e é dado o prazo de 10 dias para que seja feita a limpeza.

Vencido o prazo, os fiscais retornam para verificar se o serviço foi executado. Caso isso não aconteça, o proprietário é multado.

“O município conta com muitos bairros/loteamentos novos, nos quais ainda há espaços sem construções intercalados com as residências. Por isso, é fundamental que o proprietário do terreno pense no bem-estar e na segurança da vizinhança e faça a sua parte”, pede o secretário da pasta, Gilmar Bosso.