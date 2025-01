Prefeito José Tiveron recebe visita do Secretário de Agricultura Guilherme Piai

No próximo sábado a Paróquia Santo Antônio de Pádua de Adamantina fará 75 anos, uma vez que a data oficial do aniversário é exatamente dia 25 de janeiro. Inaugurada e entregue aos fiéis em 1950, a ‘Igreja do Galo’ chega ao seu “Jubilei de Diamante”.

Uma programação especial de eventos e ações religiosas foi elaborada para marcar esse aniversário.

O início será na noite do próximo sábado mesmo com a Missa em Ação de Graças à Matriz, a partir das 19h, celebrada pelo pároco José Carlos Vicentin e que contará com a presença do bispo diocesano Dom Luiz Antônio Cipolini.

Em conversa com a reportagem do Jornal Folha Regional na manhã da última quinta-feira (16), o presidente do Conselho Paroquial Pastoral, Gabriel Antônio da Cruz, informou que além do trabalho missionário que será feito junto às comunidades ligadas à Matriz, já estão previstas para integrar as comemorações dos 75 anos a Trezena de Santo Antônio e a Festa junina do Padroeiro, que ocorrerão no mês de junho. “Estamos também estudando a possibilidade de promover um show musical religioso no segundo semestre do ano, porém, ainda precisamos definir o local e uma data para saber se conseguiremos fazer”, completou.

A história da Paróquia Santo Antônio se confunde com a história da Cidade Joia, já que nasceu praticamente junto com o município – fundado em 1949 – e traçou um importante caminho de evangelização, caridade e missão junto à comunidade católica adamantinense. Tendo a Companhia de Imigração e Colonização, Mineração e Agricultura vendido os lotes onde se encontrava a primeira capela, foi dada autorização para o fiscal do patrimônio, Francisco Dario Toffoli, escolhesse um local para construção da igreja. Para tal, Toffoli convidou também os senhores Armando Perroni, Mathias Fiorillo, José Venâncio, Nicola Quinto, José Pereira, João Romanini, José Dias Bravo e Gueri-no Forato. No terreno havia um pé de coqueiro, sendo talhada uma cruz, marcando assim, onde deveria ser construída a igreja.

Em 1950 era fundada a Paroquia Santo Antônio. Três anos depois começou a construção da Igreja Matriz. A planta foi feita por Benedito Calixto Neto (o mesmo que projetou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida). Quem dirigiu a construção foi o engenheiro Lucilo Jordão de Oliveira, de Tupã. E, em junho de 1953, chegava a imagem de San-to Antônio, que veio diretamente de Pádua”, relata trecho de texto que conta o acontecimento histórico.