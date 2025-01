Homem é vítima de homicídio em Adamantina e um suspeito é preso pela Polícia Militar

Um suspeito foi preso e outros dois possíveis envolvidos foram identificados

Um homem foi morto na madrugada de hoje (29), no Jardim Primavera, em Adamantina.

Conforme consta no registro da ocorrência realizado pela Polícia Militar, e equipe foi acionada por volta das 2h20, após disparos de arma de fogo na Rua Francisco Zonta, onde ao adentrarem o bairro os policiais depararam-se com um veículo Saveiro deixando o local.

Foi realizada a tentativa de localização do veículo mediante buscas pelo local, porém, não foi possível encontrá-lo naquele momento.



Com o apoio e chegada de outras viaturas, a equipe realizou a averiguação na área verde do bairro, onde foi encontrado um homem bastante ensanguentado e sem sinais vitais, que teve o óbito constatado logo após a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele tinha várias perfurações possivelmente de faca e ainda com sinais de ter sido golpeada com algum objeto como madeira ou pedra, em razão dos ferimentos no rosto

Ainda conforme a Polícia Militar, havia uma arma de fogo ao lado do corpo da vítima que foi apreendida e será periciada.

Também de acordo com informações da Polícia Militar, os policiais que atuavam na ocorrência obtiveram a informação da presença do veículo Saveiro no local, bem como que teria sido indicado por uma pessoa, o apelido de um homem que teria sido ouvido no local dos fatos por populares.



Com as informações, os policiais realizaram buscas e encontraram o suspeito. Ele possuía ferimentos no antebraço e pulso, possivelmente provenientes de golpes de faca.

Foi informado pela Polícia Militar, que “o veículo utilizado no crime foi localizado pela manhã em uma casa do Jardim Ipiranga, em Adamantina. Ele possuía vestígios de sangue, conforme a perícia realizada pela Polícia Científica”.

O suspeito foi preso e outros dois homens que podem estar envolvidos nesta ocorrência foram identificados e seguem sendo procurados pela polícia.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e a Polícia Civil investiga o caso.

(Ocorrência em andamento. Conteúdo sujeito a atualização).