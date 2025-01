Homem é multado em R$ 1,3 mil por pescar peixes nativos durante Piracema em Adamantina

Neste sábado (4) uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento pelos locais de acesso ao rio Aguapeí entre os municípios de Adamantina e Valparaíso e abordou um homem de 47 anos, às margens do manancial. Durante a abordagem foi verificado que o envolvido havia capturado 18,05 quilos de pescado da espécie Curimbatá.

Devido ao período de Piracema ser proibido a captura de peixes nativos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e estar proibida a pesca no Rio Aguapeí, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 1.361,00 com base no artigo 35 da Resolução SIMA nº 05/21.

De acordo com a PM Ambiental a ocorrência será apresentada via ofício à Delegacia da Polícia Civil local, por infringir o artigo 34, da Lei Federal 9605/98 e o envolvido responderá criminalmente. O pescado foi doado ao Lar de Idoso Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, de Dracena.