Com missas neste domingo, padre Afonso se despede de Adamantina

Em reunião realizada na noite de segunda-feira (6), no Centro Comunitário do Bairro Vila Freitas com os dirigentes das dezesseis equipes que estarão participando do evento esportivo, os organizadores do 25º Torneio Regional Aberto de Futebol Médio da Vila Freitas, definiram a elaboração da tabela com os confrontos dos jogos que acontecerão dias 14 e 15 (1ª fase) e o encerramento no dia 19, quartas de finais, semifinais e finais. Confira os jogos:

INÍCIO

O início da primeira fase será na terça-feira (14), com início previsto para às 19h15, na praça de esporte da Vila Freitas

1° Jogo

C.A. do Morro Lucélia/ Madeireira Machado Lucélia/ Marcin Funilaria X Arsenal / Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú

2° Jogo

Adamantina City/ Led Bod Corte/ Paulinho Eletrecista x Galácticos F.C/Asfal/ Lucélia

3° Jogo

S.E. Hookan Valen/ Chikão Frutas x Eletro Lis F.C/ Flórida Paulista

4° Jogo

San Remo E.C/ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Zé Valente x C. A. Tuim / Osvaldo Cruz

QUARTA-FEIRA (15)

O encerramento da 1° fase acontecerá na quarta-feira (15), no mesmo horário com 4 jogos, sendo:

5° Jogo

Alvorada F.C/Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados x União Nordesul F.C/ Cesta Básica Moreira

6° Jogo

Resenha E.C/ Supermercado Godoy Rede Smart x Primos F.C./ KM Veiculos/ Laís Pré Moldados

7° Jogo

Portuguesa x Vila Jamil E.C

8° Jogo

Unidos da Vila F.C/ Adamantina x Moto Taxi Prime F.C/ Lucélia.

ENCERRAMENTO

O encerramento da competição será no domingo, dia 19, com jogos da quartas de finais, semifinais e finais .

Arbitragem: Rauiri Miranda.

Organização: Associação dos Moradores da Vila Freitas

Crédito Foto: Ricardo Bispo /Jornal Folha Regional