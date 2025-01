Adamantina é a terceira cidade do ano a receber as carretas do São Paulo Por Todas

Na primeira edição de 2025 do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo na manhã de segunda-feira (20), esteve nos estúdios da Tv Folha Regional o presidente da Câmara Municipal, Edinho Ruete (NOVO) para falar sobre o início do trabalho legislativo no mandato 2025/2028.

“È a segunda vez que sou vereador e que vejo o início do trabalho de um Poder Executivo com a Administração José Carlos Tiveron – a primeira foi em 2017 com a Gestão Márcio Cardim –, então o trabalho é fazer com que as coisas andem da maneira mais clara possível entre a Câmara e a Prefeitura. As tomadas de decisões serem bem explicadas. O que está acontecendo a contento. Existe receptividade do Executivo para com o Legislativo. Não estamos tendo dificuldade nesse sentido”, analisou.

Sobre a linha que seguirá para comandar a Casa de Leis, Edinho disse que focará na união, ou seja, todos trabalharem para o bem de Adamantina. Reconheceu que pode haver divergência de ideias, mas minha postura sempre vai ser por buscar essa coesão pela cidade.

Já a respeito da atuação dos legisladores no mandato, o presidente tem previsão positiva: “A experiência que tive com a Câmara anterior, no mandato de 2017 a 2020, mostrou que era um grupo muito proativo, que lia e discutia todos os projetos. E estou vendo que uma Câmara agora igual ou até melhor do que aquela. Pelo que converso com eles, a perspectiva é de um trabalho bom de todos os vereadores”.

