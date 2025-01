Eder Ruete é eleito presidente da Câmara Municipal de Adamantina para o biênio 2025/2026

Confira como será o funcionamento das repartições municipais no feriado de Ano Novo De acordo com o Decreto nº 6.858 de 15 de dezembro de 2023, na terça-feira (31) será ponto facultativo e na quarta-feira (01), é celebrado o ano novo. Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na segunda-feira (30), às 17h30 e retomado no dia 3 de janeiro de 2025. Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina Coleta de lixo – A coleta de lixo será suspensa somente na quarta-feira (01), data do feriado. Os moradores dos bairros que integram o setor laranja devem colocar os itens recicláveis para descarte na quinta-feira (02).

Feira – A realização da feira está suspensa no dia 01 de janeiro e será retomada no dia 03 de janeiro na Praça Prestes Mais e no dia 05 de janeiro na Estação Recreio. Poupatempo – O Poupatempo também não funciona na quarta-feira (01), data do feriado e os serviços estaduais disponíveis no local voltam a ser prestados no dia 02 de dezembro

Por sua vez, os serviços municipais que funcionam no espaço que são: Procon, Banco do Povo e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) retomarão os atendimentos na sexta-feira (03).