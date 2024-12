San Remo está na final da Copa Vovozão de Futebol Médio

A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina concluiu com sucesso no dia 5 de dezembro todas as etapas necessárias para o repasse dos recursos do Plano Nacional Aldir Blanc II (PNAB II). A cidade reafirma seu compromisso com a cultura local ao garantir que os R$ 269 mil destinados pelo governo federal, sejam utilizados de forma transparente e responsável para fomentar a produção artística no município.

Com uma população de 34.647 habitantes, Adamantina se destaca como exemplo de gestão eficiente de políticas públicas culturais. O processo teve início em dezembro de 2023, com a elaboração do Plano de Ação, que traçou as diretrizes para a democratização do acesso aos recursos e a promoção da diversidade cultural.

ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO COMO PILAR DO SUCESSO

Desde 2021, a Secretaria de Cultura e Turismo priorizou a participação ativa da comunidade artística local. Foram realizadas audiências públicas e aplicados questionários, tanto presenciais quanto online, para identificar as principais necessidades e demandas culturais da cidade. Esses dados fundamentaram a elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), garantindo que os investimentos fossem planejados em conjunto com os agentes culturais e a sociedade civil.

“Nosso trabalho foi pautado pela transparência e pela escuta ativa da comunidade. Este é o resultado de um esforço conjunto entre a gestão pública e os artistas de Adamantina”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei.

ETAPAS CUMPRIDAS COM EXCELÊNCIA

Após a aprovação do PAAR, a Secretaria de Cultura e Turismo deu continuidade ao cronograma, que incluiu: Publicação oficial das ações; Encaminhamento de projeto de lei para adequação orçamentária; Lançamento e execução de editais; Seleção e habilitação dos agentes culturais contemplados.

A conclusão das etapas se deu com a assinatura dos termos de execução cultural, documento que formaliza o repasse dos recursos aos beneficiários.

FOMENTO CULTURAL NA PRÁTICA

Os recursos do PNAB II serão distribuídos da seguinte forma: 6 prêmios de subsídio no valor de R$ 15.000,00 cada; 33 prêmios de projetos culturais no valor de R$ 4.600,00 cada.

Esses valores beneficiarão diretamente os artistas e produtores culturais de Adamantina, fortalecendo a economia criativa, estimulando a produção artística e promovendo a inclusão cultural em todo o município.

COMPROMISSO COM A CULTURA E A COMUNIDADE

A execução do PNAB II em Adamantina é um exemplo de como podemos com responsabilidade, comprometimento e planejamento transformar os recursos públicos em oportunidades reais para a comunidade. “A Secretaria de Cultura e Turismo reafirma sua missão de valorizar os talentos locais e democratizar o acesso à cultura, garantindo que cada etapa do processo seja marcada pela eficiência e pelo comprometimento com os princípios do Sistema Nacional de Cultura”.

Com o repasse dos prêmios ainda em 2024, Adamantina fortalece sua posição como referência na gestão de políticas culturais e na promoção de um futuro mais inclusivo e vibrante para a arte e a cultura local.