Papai Noel chega nesta noite de segunda-feira (9) no comércio de Adamantina

Hoje (9), a partir das 20h, o Papai Noel chegará no comércio de Adamantina. A programação conta com a participação da Jazz Band Los Kandangos e, ainda, do Trenzinho da Alegria.

Após a recepção e com a abertura das lojas no período noturno, o Papai Noel estará de segunda a sexta no Paço Municipal para tirar fotos com as crianças e receber as cartinhas a partir das 19h.

COMÉRCIO ABRE EM HORÁRIO ESPECIAL A PARTIR DESTA SEGUNDA

O comércio de Adamantina inicia nesta segunda-feira (9) o horário de funcionamento ampliado, das 9h às 22h (de segunda a sexta), o que seguirá por duas semanas, até o dia 23. O calendário especial foi divulgado pelo Sincomercio Nova Alta Paulista.

Outros destaques do calendário deste mês são as datas próximas ao natal. Nos dois sábados que antecedem o período festivo, 14 e 21, e na véspera, 24, as lojas funcionam das 9h às 16h. dia 25 não tem funcionamento. No dia 26, as lojas abrem das 12h às 18h.

No último dia do ano, 31 de dezembro, as lojas funcionam das 9h às 13h. Dias 1 e 2 de janeiro as lojas não abrem. Veja o calendário completo para o período de fim de ano:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL NA PRAÇA ÉLIO MICHELONI

A partir da próxima semana, a Praça Èlio Micheloni recebe uma programação cultural. Na segunda-feira (16), acontecerá a premiação das lojas vencedoras do concurso Natal Mágico.

Na terça-feira (17), a Orquestra de Viola Caipira faz sua apresentação de final de ano a partir das 20h. Na quarta-feira (18), é a vez da Big Band e na quinta-feira (19), a apresentação será o Jazz na Rua e na sexta-feira (20), é a vez da Banda Marcial de Adamantina fazer o seu concerto de natal.