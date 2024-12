Advogado de Adamantina é flagrado com droga e carro com documentos vencidos

A Polícia Militar flagrou um advogado de Adamantina por volta das 9h desta terça-feira (3), com uma porção de cocaína no carro em que conduzia pela alameda Jarbas Bento da Silva.

Conforme divulgado pela Polícia Militar, os policiais em serviço receberam informações de que o ocupante de um veículo Fiat Mobi iria até Lucélia buscar entorpecentes, momento em que a viatura se deslocava pela via e o ao notar a aproximação, o condutor fez uma manobra de retorno, motivando a abordagem.

Ainda conforme a PM, o condutor do veículo é conhecido no meio policial pelo uso de entorpecentes, foi abordado, revistado e nada de ilícito foi localizado em seu poder, porém, nas buscas no carro, foi encontrada uma porção de cocaína envolta em um saco plástico de cor azul.



Também consta no registro policial, que ao ser questionado, o abordado alegou que usaria a droga e que havia comprado a substancia dias antes em Lucélia.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a sede da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes, a “DISE”, onde foi elaborada ocorrência de porte de entorpecente.

A droga que pesou 3,6 gramas de cocaína, foi apreendida e o autor liberado.

Ainda de acordo com a PM o veículo foi recolhido por falta de licenciamento e débitos de IPVA e multas, sendo tomadas as medidas administrativas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).