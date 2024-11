REVIVER ADAMANTINA:

No último sábado, dia 23, aconteceram os jogos das semifinais da 5ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

Os dois jogos foram disputados no campo do Parque Cecap de Adamantina, que recebeu um bom número de esportistas.

FRUTALIS F.C.

Com muita dificuldade o Frutalis F.C./ Mirandópolis, do treinador Beto Japonês, surprendeu e conquistou sua classificação para a final ao vencer por 1 a 0 o Red Bull F.C/ Pracinha.

Destaque para o pacaembuense e bom meio campista Hélton Rebeco, artilheiro da competição, que marcou o gol da classificação.

LIBERDADE F.C.

Pressionando desde do início da partida sem dar chance ao adversário e com boa marcação, o time do Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz, com um bom futebol em campo, envolveu o C.A. do Morro/ Lucélia e garantiu sua classificação para a final ao vencer de goleada por 5 a 2.

Destaque para Gabriel, que marcou 2 vezes enquanto Kleberson, Gean Carlos e João Seguessi fecharam o placar.

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

MESÁRIA

Mila Camila

COORDENAÇÃO

Paulo Sérgio Miranda