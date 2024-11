‘Novembro Azul’ traz atendimentos agendados na Rede e terá Jantar Árabe

O prefeito eleito de Adamantina, José Carlos Tiveron marcou presença na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, juntamente com os vereadores eleitos pelo partido em Adamantina, Mary Alves, Edinho Ruete e Cid Santos, no “Encontro de Mandatários Eleitos de São Paulo pelo partido NOVO”. Também estiveram presentes, Vilma Guelsi, presidente do NOVO em Adamantina e Wilson Alcântara, coordenador da campanha de José Tiveron.

O objetivo do encontro realizado no Auditório Paulo Kobayashi reforça princípios, valores e diretrizes do partido NOVO para os eleitos no pleito municipal realizado no mês de outubro.

De acordo com o José Tiveron também foi um momento importante de estreitar os laços com as lideranças políticas do partido NOVO, como o deputado estadual Léo Siqueira e a deputada federal Adriana Ventura, que estiveram presentes.

“O Encontro foi uma excelente oportunidade para promover a integração entre os representantes eleitos pelo Partido NOVO e fortalecer a colaboração entre as esferas municipal e estadual, visando implementar políticas públicas mais eficazes para beneficiar a população”, destacou o prefeito eleito.

José Tiveron afirmou ainda que não medirá esforços para honrar os votos recebidos da população de Adamantina e o trabalho já começou, pois enquanto a equipe de transição está em ação, o prefeito eleito está estruturando a equipe de governo.