Morre o Sargento Adonias do Corpo de Bombeiros de Adamantina

Foram abertas pela Fatec (Faculdade de Tecnologia de Adamantina) as inscrições para o vestibular do 1º semestre de 2025. Os interessados têm até às 15h do dia 12 de dezembro de 2024 para se inscrever e concorrer a uma das 42 vagas em dois cursos superiores gratuitos.

As vagas são para Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Ciência de Dados. Cada um abrigará 21 novos alunos. Ambas as formações são presenciais, com aulas no período noturno, e têm duração de três anos. Os cursos possuem reconhecimento do Conselho Estadual de Educação (CEE), o que reforça a qualidade e credibilidade da instituição.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial (www.vestibular.fatec.sp.gov.br). O candidato precisa preencher um formulário, responder ao questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 60. Durante o processo, é possível escolher um curso como primeira opção e outro como segunda.

Para concorrer, é necessário ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente. A conclusão deverá ser comprovada no ato da matrícula.

A prova será realizada no dia 12 de janeiro de 2025, às 13h, no campus da Fatec Adamantina, localizado na Rua Paraná, nº 400, Jardim Brasil (antigo Cefam).