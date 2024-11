Governo do Estado libera R$ 500 mil para a Santa Casa de Adamantina

No final da tarde deste domingo (3) foram enviados à Redação do Portal Adamantina NET dois vídeos feitos por moradores que cobram solução relacionada ao local das obras onde está prevista a pavimentação da ligação entre o Parque Itamaraty e Jardim Brasil.

GADO SOLTO

Nos vídeos enviados a reportagem moradores reclamam e alertam que para o inicio das obras foram tiradas das cercas, da propriedade existente ao lado e desta forma o gado agora está solto.

“Aqui no Itamaraty, onde começaram a fazer o asfalto e não terminaram. Arrancaram a cerca, os animais (gado) estão todos na rua, tudo solto, a ponto de acontecer um acidente. O que vai ser feito?”, questionaram os moradores na gravação.

OBRAS

As obras foram iniciadas e paralisadas no mês de setembro deste ano. E, deste então, o trecho que liga os dois bairros recebeu somente a limpeza e início da terraplanagem do solo feita pela Secretaria Municipal de Obras. No entanto, o projeto prevê a implantação das galerias para captação das águas pluviais, construção de guias, sarjetas e calçadas e instalação de iluminação pública, além do pavimento.

No dia 21 de outubro a reportagem do Jornal Folha Regional também foi procurada por moradores próximos do acesso no Jardim Brasil que cobraram a retomada dos serviços.

A reportagem do Adamantina Net e do Folha Regional então fez contato nesta manhã de segunda-feira (4) com a Prefeitura e solicitou um posicionamento.

PREFEITURA

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, informou que a cerca será executada no local.

Porém a secretaria não informou quando o serviço será executado, atendendo reclamação dos moradores das proximidades.