Farmácia Municipal deve começar a funcionar no novo prédio em dezembro

A Feira da Mulher Empreendedora – Edição de Natal contará com uma novidade. Desta vez, será criado um espaço destinado aos pequenos empreendedores que comercializam seus produtos ou que vendem os produtos que as mães fabricam. 18 marcarão presença.

Aline Carlos Barboza já é uma empreendedora que participa da feira e para a edição, inscreveu seu filho, Heitor Barboza. Segundo ela, essa é uma oportunidade para incentivar as crianças a empreender desde cedo.

O Espaço Pequenos Empreendedores ainda contará com a participação das gêmeas Beatriz e Luiza Samora que tem 11 anos. A mãe, Aline Samora de Oliveira Batista conta que quando soube que ia ter o espaço para as crianças ficou empolgada.

“Vimos uma oportunidade incrível de aprendizado para a vida delas. Lidar com as pessoas, com o dinheiro, a importância do trabalho, de poupar, de investir. E colocar em prática o aprendizado da escola”, comenta.

As pequenas empreendedoras produzem geladinhos gourmet em casa e vendem lá mesmo.

“Elas já fizeram pulseirinha pra vender, já fizerem bolo e agora começaram com o geladinho. Sempre incentivamos elas, e no ano passado e nesse ano elas tiveram o projeto da Feira Jovens Empreendedores Primeiros Passos na EMEF Navarro que foi importantíssimo pra elas se envolverem de vez”, assegura.

João Gabriel Vendramini Tebaldi, filho da empreendedora Bruna Vendramini Esquincalia Tebaldi, também vai participar comercializando os aromatizadores de ambiente que a mãe produz.

“Eu fico muito feliz e orgulhosa porque ele sempre está comigo quando vou ao Ateliê trabalhar, sempre está sempre comigo e com a Marcela! Às vezes é até cansativo pra ele, mas ele sempre vai e não reclama! Ele observa e já sabe bastante coisa e ajuda a gente em pequenas tarefas”, comenta

Feira da Mulher Empreendedora – Edição de Natal

A Feira da Mulher Empreendedora terá ainda shows com The Duffs e Gabriel de Paula. Espaço Kids Gratuito com pipoca e algodão doce gratuitos, praça de alimentação das empreendedoras e das entidades.

A Feira da Mulher Empreendedora tem como parceiros: Biscoitos Porto Alegre, Carolina Lott, Loja Pink, Sebrae e Mazzarô Semijoias.