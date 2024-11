Equipamento da futura Usina de RCC está em instalação

O programa Entrevista da Semana, da TV Folha Regional, recebeu nesta semana a vereadora eleita de Adamantina, Meire Escrivã, do Partido NOVO, que falou sobre sua trajetória na campanha e como atuará nesse início de mandato 2025/2028.

A futura legisladora revelou já ter presidido a Associação de Moradores do Parque dos Poetas. “Conseguimos implantar vários projetos e alcançar conquistas, como recurso a fundo perdido. Foi uma ótima experiência”. Em 2012, saiu candidata a vereadora, mas, apesar de não ter sido eleita, ficou como suplente. E decidiu retornar à política em 2024, motivada pelo convite para integrar a equipe de José Tiveron e Lucia Haga. “Me senti confiante e participante de um grupo cujas ideias eram muito próximas do ideal de político para o bem do nosso município”, afirmou.

Mesmo antes de assumir oficialmente o cargo, Meire disse estar em contato com a população, recebendo demandas e elaborando relatórios sobre problemas enfrentados há anos no município, além de questões recentes. E definiu três áreas prioritárias de atuação para o começo do mandato: Agricultura, Saúde com foco na família e Assistência Social.

“Já fiz contato com dois deputados do NOVO, a Adriana Ventura (federal) e o Léo Siqueira (estadual), estreitamos os vínculos para estarmos sempre em contato”, disse.

A entrevista completa está disponível no portal adamantinanet.com.br e na página Folha Regional no Facebook.