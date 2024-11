Morre o empresário Emerson Caíres, da “Cabeludo” Eventos

O Projeto Rota das Frutas foi um dos participantes da 7ª Semana de Ciências Agrárias do Centro Universitário de Adamantina (FAI), realizada nos dias 5, 6 e 9 de novembro, com o tema “Empreendedorismo Rural”.

Voltado para a valorização da agricultura familiar e do pequeno produtor, o projeto apresentou uma exposição rica em frutas, legumes, mel e geleias, todos produzidos localmente. Com isso, reforçou o compromisso com a sustentabilidade e o fortalecimento da economia rural na região de Adamantina.

Os integrantes do Rota das Frutas expressaram sua satisfação com o espaço concedido, destacando que o evento não apenas aproximou o projeto do público, mas também incentivou os visitantes a valorizarem o consumo de produtos locais. “Para nós, foi uma oportunidade de ouro para mostrar ao público o valor dos alimentos produzidos na nossa própria região, e também uma forma de inspirar futuros agrônomos a verem o empreendedorismo rural como um caminho promissor”, comentaram os participantes do projeto.

O coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, enfatizou que a escolha do tema “Empreendedorismo Rural” visava justamente despertar nos alunos a ideia de que o campo oferece uma vasta gama de oportunidades para quem deseja empreender, destacando que iniciativas como a Rota das Frutas são exemplos concretos do potencial da agricultura familiar.

Com essa participação, o Projeto Rota das Frutas reafirmou sua missão de promover a sustentabilidade e fortalecer a cultura local, ampliando o conhecimento sobre o valor da produção familiar para a economia e a sociedade. O prefeito eleito José Carlos Tiveron esteve presente no evento e prestigiou e elogiou os integrantes do Projeto Rota das Frutas.

Nos primeiros dois dias do evento, realizado no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II da FAI, e no encerramento na Queijaria Monte Alegre, o Rota das Frutas atraiu o interesse de estudantes, professores e visitantes de Adamantina e cidades vizinhas, que puderam conhecer a diversidade e qualidade dos produtos do projeto. Segundo os organizadores, essa foi uma oportunidade especial para ampliar a visibilidade dos produtos regionais e mostrar à comunidade a importância e o potencial da agricultura familiar.