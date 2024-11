Congressos Científicos e de Extensão 2024 da FAI premiam trabalhos nesta segunda

A Prefeitura de Adamantina passará por um processo de transição com a nova gestão, liderada pelo prefeito eleito José Tiveron (NOVO) e a vice Lucia Haga (PRD). E um dos principais assuntos dos últimos dias nos bastidores políticos é a suposta intenção de unificação de secretarias, tendo em vista que atualmente existem 14 no quadro da Administração Municipal.

A reportagem do Jornal Folha Regional e do Portal Adamantina Net conversou com o futuro chefe do executivo a respeito do assunto. Segundo disse, o ponto de partida para a análise será a situação financeira da prefeitura. “Para iniciar uma Administração Pública é preciso verificar a parte de Finanças. Se tiver boa, dá pra fazer bastante coisas na Prefeitura. Se tiver 14 nomes bons para botar elas para andar, de forma que não vai atrapalhar as Finanças, vamos manter”.

Apesar de não haver decisão definitiva, Tiveron deixou claro que se for necessário, a unificação será considerada, sempre com cautela e após estudo minucioso. “Se precisar unificar, no futuro, vamos pensar muito para tomar essa atitude e fazer isso. Tudo tem sido muito bem estudado para não prejudicar o andamento das coisas na Prefeitura na Administração Pública”.

Ainda de acordo com o futuro prefeito, a implementação das mudanças ocorrerá de forma gradativa e não haverá pressa para promover alterações significativas logo nos primeiros meses. “Não é que vamos entrar em janeiro e já unificar. A decisão será baseada nas necessidades e na viabilidade para a Prefeitura, visando sempre o melhor para a cidade e para a população”, completou.