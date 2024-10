Oitavas de finais da Copa Amizade inicia neste sábado na Vila Freitas

Os organizadores da 5ª edição da Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina, definiram os jogos, os locais e os dias dos duelos da segunda fase, as oitavas de finais (sistema mata-mata) da competição.

Duelos disputados e acirrados que prometem levar os esportistas a marcar presença nos jogos. Confira a tabela.

VILA FREITAS

Os duelos iniciam neste sábado (26), à partir das 16h00, na praça de esportes da Vila Freitas.

No primeiro C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira X Time da Roça F.C/ Pracinha e no segundo, os donos da casa a Vila Freitas F.C./ Barraca da Arlete Salgados/ Sportbec Aposta/ Star Motos X Red Bull F.C/ Pracinha

JARDIM BRASIL

No domingo (27), à partir das 9h00, os duelos serão na Arena Sintética Érico Fernando da Silva “Kim Som” no Jardim Brasil.

No primeiro jogo, a Família Zona Sul F.C. X Adamantina City F.C./ Lebod Cortes e no segundo S.E Hookan Valen X Portuguesa.

PARQUE CECAP

Na quarta-feira (30), à partir das 19h45, os jogos acontecerão no campo do Parque Cecap.

No primeiro Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz X Red Bull F.C./ Pigari’s e no segundo Parque Iguaçu F.C. X River Plate F.C./ Lucélia.

PARQUE IGUAÇÚ

O encerramento dos duelos da oitava de finais será na quinta-feira (31), à partir das 19h45, no campo do Parque Iguaçu.

No primeiro Vila Jamil E.C. X Manchester City F.C./ Moto Taxi Prime Lucélia e no segundo Frutalis F.C/ Mirandópolis X The Kings United F.C./ Adamantina

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

-MESÁRIA

Mila Camila

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda