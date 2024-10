Comércio de Adamantina terá horário especial no Dia das Crianças

As empresas destacadas na 24ª edição do Valor 1000 mostraram capacidade de adaptação e flexibilidade para lidar com a maré de incertezas do ano de 2023, sem deixar de dar prioridade às metas ambientais, sociais e de governança (ESG).

A análise desses critérios compõe pelo terceiro ano consecutivo parte relevante na nota final de avaliação das companhias, valorizando não só o compromisso com a sustentação do próprio negócio, mas também como o futuro da sociedade.

Os resultados consolidados e o ranking final das empresas que compõem o Valor 1000 são fruto de um esforço coletivo de coleta, tratamento, tabulação e análise realizado há mais de 20 anos consecutivos e que envolve diversos profissionais do Valor, em parceria com o Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.

Os profissionais responsáveis se debruçam sobre informações contábeis e financeiras coletadas a partir de dados públicos ou fornecidos pelas empresas para avaliar diferentes aspectos dos negócios (receitas, despesas, margens, dívidas) e definir o ranking final das 1000 maiores empresas.

Sendo assim, novamente a Camda se destacou neste conceituado anuário ocupando a classificação no ranking com a 528ª posição apontado entre as 1.000 empresas ranqueadas.

E esse destaque apresenta a importância do cooperativismo no agronegócio e do trabalho em equipe que auxilia no desenvolvimento das cooperativas através do aprimoramento profissional, preocupação com o cooperado e comunidade como um todo, sempre em busca de novas tecnologias e inovações.

“Na Camda, atualmente são mais de 900 colaboradores que se dedicam ao cooperativismo, seguindo as propostas do nosso conselho de administração e diretoria, onde o cooperado é o parceiro primordial que merece atenção diferenciada. Isso tudo junto a uma gestão responsável, aplicada no acompanhamento direto da busca dos nossos mais de 29 mil associados que prestigiam as iniciativas qualificadas com assistência técnica diretamente nas propriedades”, finalizou Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior, diretor presidente da Camda.