Câmara tem renovação de seis dos nove vereadores

Como não podia ser diferente, o personagem da Entrevista da Semana foi o prefeito eleito em Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, do partido NOVO, que obteve 7.323 votos ao lado da vice Lucia Hagana eleição do último domingo (6). Ele esteve nos estúdios da TV Folha Regional e redação do Portal Adamantina Net e revelou bastidores da campanha e também da vitória nas urnas com 39,44% dos votos,

“Chorei muito [de felicidade], em vários momentos, depois que saiu o resultado final. Estou muito feliz! Foi uma batalha dura de ser vencida, respeitando todos os nossos adversários. Graças a Deus deu certo e fomos à vitória. Vamos estar prefeito para ouvir a população e saber o que a cidade precisa para ser melhorada”, desabafou.

Ao lembrar de toda a trajetória, desde a primeira vez que se colocou publicamente como futuro candidato ao Executivo, em dezembro de 2023 ainda, Tiveron considera que houve muito crescimento interno. “É tudo muito novo, uma emoção muito grande. Porque teve muito trabalho, muito aprendizado, muita força de equipe”. E nesse caminho o principal obstáculo encontrado, segundo ele, foi aprender política pública, já que vive no meio da agropecuária há 40 anos. “Mas quando decidi ser candidato a prefeito fui várias vezes para São Paulo, onde o NOVO tem o Instituto Libertas que ensina como ligar com a gestão pública em todos as áreas, enfim, como funciona uma cidade e o que fazer para ela funcionar melhor. Isso ajudou muito”. Além disso, relata que teve orientação dos deputados do partido que ensinaram como pedir voto. “Tudo isso me fez vencer os obstáculos da campanha”.

Outro diferencial que chamou a atenção na campanha de Tiveron foi o voluntariado dos candidatos e apoiadores. “Para formar a nossa equipe, fomos analisando as pessoas que queriam fazer alguma coisa, que tinham projetos para a cidade, para somar aos nossos. Então assim fomos formando uma equipe do bem para ajudar Adamantina a se desenvolver. E pensávamos que se um dos candidatos a vereador fosse bem votado ele puxaria dois ou três, assim seriam duas ou três pessoas afinados com bem da nossa cidade, o que ajuda o funcionamento da Câmara e trabalharia com harmonia com o prefeito”. E assim deu certo, porque, além de se alcanças os cargos de prefeito e vice, conseguiu eleger quatro: do PRD a Gabi Calil; e do Novo o Edinho Ruete, a Meire Escrivã e o Cid Santos.

