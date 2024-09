REVIVER ADAMANTINA

A Prefeitura de Adamantina abriu licitação pública (Concorrência Eletrônica Nº 11/2024), referente ao Edital Nº 108/2024, para a construção de ponte de concreto ao final da Rua Santa Catarina, sobre o Córrego Caldeiras, após a região dos bairros Mário Covas e Mário Covas II. O local faz a travessia da via urbana com a via rural Estrada Seis.

No local, em janeiro deste ano, uma jovem caiu no Córrego Caldeira ao fazer a travessia de bicicleta, pela estrutura, que não tinha proteção lateral. Com ferimentos, jovem foi socorrida e recuperou-se.

A obra foi autorizada em julho deste ano pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Conforme o edital de licitação, o investimento previsto é de R$ 1.288.028,22, sendo R$ 1.269.970,03 repasse da Defesa Civil do Estado de São Paulo e o restante por contrapartida municipal.

A licitação é de empreitada por preço global. As propostas das empresas interessadas já podem ser apresentadas, com recebimento até o dia 24 de outubro, às 8h30. Às 9h ocorre a sessão de disputa de preços entre as empresas concorrentes.

A obra será executada em concreto. O leito de travessia terá proteções laterais e divisão para trânsito de veículos e pedestres.