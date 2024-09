OAB Adamantina conquista implantação Núcleo da Escola Superior da Advocacia

A 59ª Subseção de Adamantina da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) alcançou uma importante conquista para a classe: a implantação do Núcleo da ESA (Escola Superior da Advocacia).

Na noite de quinta-feira (12) foi realizada a Aula Magna na sede da OAB Adamantina, ministrada pelo advogado, professor e conselheiro seccional Dr. Nelson Massaki Kobayashi Júnior. O tema explanado foi ‘Sustentação Oral nos Tribunais’.

De acordo com o site oficial, a Escola Superior de Advocacia tem por finalidade fomentar a educação continuada para o exercício da advocacia, viabilizando o acesso à aperfeiçoamento de qualidade para os (as) advogados (as) de todas as localidades do País e fomentando ideias em torno da construção de novos paradigmas jurídicos, nas diversas áreas do Direito. Neste sentido, suas finalidades e competências abrangem: Incentivar o desenvolvimento das atividades das Escolas Superiores de Advocacia dos Conselhos Seccionais da OAB; Oferecer plataformas de ensino, tanto para cursos de extensão como de pós-graduação; Instituir práticas educacionais inovadoras, no âmbito da atuação profissional da advocacia; Promover intercâmbio com entidades congêneres das profissões jurídicas, nacionais e estrangeiras, integrando as ações de interesse mútuo; Firmar convênios com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, para a consecução de sua finalidade.

Amigos e amigas advogados, compartilho com vocês o orgulho, a satisfação e o entusiasmo de mais uma conquista da OAB Adamantina, o Núcleo ESA da nossa Subseção. Agradeço o prestígio e a participação de cada nesse momento tão especial”, enfatizou o presidente Marco Aurélio Fontana Figueiredo.