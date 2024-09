Novo projeto de empreendedorismo é iniciado pela Capaz

Na última quarta-feira (6) a Instituição Capaz de Adamantina iniciou a 2ª edição do Projeto ‘Aprender a Empreender’, que estimula a criação e desenvolvimento de um negócio pelos 13 adolescentes atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O foco principal da proposta é fortalecer os laços de convívio entre os participantes do SCFV ao mesmo tempo que eles têm uma experiência de mercado de trabalho como empreendedores informais.

Todos os inscritos no Serviço também fazem parte do cadastro de jovens a serem inseridos na primeira carreira profissional como aprendizes através da Instituição. Sendo assim, o conteúdo do projeto pretende oferecer noções de como é o funcionamento de um negócio e trazer situações ligadas à gestão, finanças, vendas, marketing, controle de estoque e outras que fazem parte do dia a dia empresarial, para servirem de base quando entrarem no mercado de trabalho.

As aulas serão ministradas nas quartas-feiras, das 15h30 às 17h30, unindo teoria e prática, com suporte de professor e assistentes sociais da Capaz.

A empresa criada pelos alunos foi batizada com o nome de “Alimentando Desejos” e está ligada ao segmento de produtos alimentícios com a comercialização de brigadeiros artesanais – a partir de segunda-feira (16). Conheça mais no Instagram @alimentandosonhos2024.