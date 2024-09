Idosa vítima de acidente entre moto e carro em Adamantina morava em Lucélia

Segundo a Polícia Militar, ele teria fugido do local e escondido o carro em uma oficina de funilaria

Um pastor foi preso no início da noite desta segunda-feira (23), suspeito de ter se envolvido em um acidente e fugido sem prestar socorro às vítimas, próximo ao Bairro Bela Vista, em Adamantina.

As informações foram obtidas pelo jornalismo Adamantina NET junto à Polícia Militar. Segundo elas, um veículo e uma motocicleta se envolveram no acidente na vicinal Moysés Justino da Silva.

O condutor da moto sofreu diversos ferimentos, enquanto a passageira teve fraturas graves. Infelizmente, a mulher de 72 anos, não resistiu e acabou falecendo após ser socorrida.

Uma testemunha afirmou em seu depoimento no boletim de ocorrência ter visto o veículo SUV, de cor preta, com um adesivo de propaganda eleitoral de uma candidata a vereadora no vidro traseiro, trafegando pela vicinal em zigue-zague.



O veículo teria invadido a contramão e colidido frontalmente com a motocicleta, que seguia no sentido oposto.

O pastor teria fugido do local, omitindo socorro às vítimas, conforme relataram as testemunhas à Polícia Militar.

Com base nas informações, os policiais realizaram buscas pelo veículo, do qual restou no local um retrovisor quebrado.

A candidata mencionada foi localizada e informou que o adesivo havia sido colocado no carro do pastor.

Com a informação, o pastor foi localizado e declarou que o veículo estava em uma oficina de funilaria em Lucélia. No entanto, ele apresentou versões contraditórias, alegando que não se lembrava do ocorrido.



Após a perícia, confirmou-se que o veículo envolvido no acidente era o mesmo que o pastor havia mencionado, segundo a Polícia Militar.

O dono da oficina informou aos policiais que havia recebido uma ligação do proprietário do veículo pedindo que retirasse o adesivo de campanha eleitoral do vidro.

O pastor se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas passou por avaliação médica que não constatou embriaguez ou qualquer sinal de ingestão de bebida alcoólica.

Diante dos fatos, o pastor foi detido pelos crimes de homicídio qualificado, fuga de local de acidente, omissão de socorro e lesão corporal.

Ele deverá passar por audiência de custódia, que determinará se responderá ao processo em liberdade ou se sua prisão será mantida.