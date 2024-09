Homem é preso por tráfico em Adamantina

O Tenente-Coronel Julio Marcelo Romagnoli, residente em Adamantina e atuante no 25º Batalhão da Polícia Militar em Dracena, foi promovido ao posto de Coronel PM, o mais alto da corporação.

Com mais de 30 anos dedicados ao serviço da sociedade paulista, Julio Romagnoli alcança o ápice de sua carreira, coroando uma trajetória exemplar na Polícia Militar. Esta promoção também marca o início de uma nova fase em sua vida, ao passar para a reserva, onde poderá desfrutar de um merecido descanso ao lado de seus familiares.

A carreira de Julio Romagnoli teve início em 1994, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Quatro anos depois, ele foi promovido a Aspirante Oficial e designado para o 4º BPMI da Polícia Militar em São Paulo. Em 1999, ele ascendeu ao posto de 2º Tenente.

No ano de 2001, Julio Romagnoli começou sua história no 25º Batalhão em Dracena, na Nova Alta Paulista, sua região de origem, ao assumir o comando da 2ª Companhia da Polícia Militar com sede em Adamantina.



Em 2005, foi promovido a 1º Tenente, aceitando o desafio de comandar a Força Tática, um pelotão recém-criado na região. Durante esse período, destacou-se no gerenciamento de diversas crises, atuando como mediador e comandante do Pelotão de Choque.

A promoção a Capitão PM veio em 2012, quando Julio Romagnoli assumiu o comando da 2ª Companhia da PM em Adamantina. Sua carreira continuou a prosperar, ocupando cargos como Subcomandante, Coordenador Operacional e, posteriormente, Comandante do 25º Batalhão, sendo promovido a Tenente-Coronel em agosto de 2023.

Agora, com sua promoção a Coronel PM, Julio Romagnoli celebra uma carreira marcada pelo compromisso e dedicação à segurança pública, motivo de grande orgulho para ele e sua família.

“Dediquei minha vida à sociedade paulista, com muitos desses anos especialmente voltados para nossa região. Agradeço primeiramente a Deus, Arquiteto do Universo, à minha família e amigos, aos policiais com quem tive a honra de servir, e à comunidade de Adamantina e região”, declarou o emocionado Coronel Julio Romagnoli.