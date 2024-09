Deputado Federal Ricardo Salles (NOVO-SP) visita Adamantina em apoio à candidatura de José Tiveron

O vice-governador do estado de São Paulo, Felicio Ramuth, esteve nesta segunda-feira (23) em Adamantina, onde participou de agenda com o candidato a prefeito, eng. Daniel Robles e o prefeito atual Marcio Cardim. Também veio com o vice-governador e participou da agenda, o presidente do Confea e deputado federal suplente, Eng. Vinicius Marchese.

Felicio Ramuth foi recebido no aeroporto municipal pelo prefeito Márcio Cardim, a candidata a vice Dinha e membros da campanha. Em seguida concedeu entrevista à Rádio Brasil e após participou de um almoço com autoridades locais. Depois esteve no comitê do candidato Daniel Robles, onde atendeu à imprensa e logo depois seguiu em uma caminhada no comércio da cidade, ao lado de Daniel Robles e candidatos a vereador.

O prefeito Marcio Cardim que acompanhou o vice-governador, avalia positivamente esta parceria com o governo estadual: “Essa parceria é boa, pois Adamantina não vai pedir dinheiro. Adamantina leva projetos, o governo do estado analisa, vê que são bons projetos. Por isso a importância do vice-governador aqui (em Adamantina) para podermos dar continuidade a esse trabalho que nossa administração vem desempenhando”.

O engenheiro Daniel Robles que tem apoio de Marcio Cardim para sua candidatura ressaltou que Felicio Ramuth é uma das referências administrativas pelo trabalho que fez em São José dos Campos quando foi prefeito, e pelo trabalho que vem realizando no governo de São Paulo.

Ele lembra que o modelo de câmeras de segurança nas ruas de Adamantina foi inspirado no projeto de Felicio Ramuth em São José dos Campos. “Nós vamos trazer agora a melhoria desse processo, ou seja, dar continuidade para implementarmos o Centro de Segurança Integrada, que é um modelo que alia Policia Militar, Policia Civil e Defesa Civil dentro de um sistema de monitoramento para que a gente tenha uma cidade segura e mais monitorada”, explicou Daniel Robles.

O vice-governador que esteve também em Adamantina no mês de julho para o lançamento da pré-campanha de Daniel, reforçou a parceria da administração municipal com o governo estadual: “Pode contar com o governo estadual. Para que a gente, com planejamento, com o projeto plurianual tão importante para que a gente possa planejar essas parcerias. As portas estão escancaradas para que a Dinha e Daniel possam continuar esse trabalho conjunto com o governo do estado”

“A visita do vice-governador Felicio Ramuth ao Centro da cidade demonstra, mais uma vez, o compromisso de nossa gestão com o comércio. Vamos apoiar e valorizar quem gera emprego e renda, com ações concretas de atração de visitantes, fomento da economia e desburocratização do serviço público!”, finalizou o candidato Daniel Robles. (Com informações do Impacto Notícias)