Delegada Laíza Rigatto fica em primeiro lugar por SP para cursar mestrado em programa do MJSP

A Apae de Adamantina, instituição de referência no atendimento a pessoas com deficiência, implantou no final do primeiro semestre deste ano sua sala multissensorial, um ambiente especialmente projetado para estimular os sentidos por meio de diferentes recursos visuais, auditivos, táteis, olfativos e proprioceptivos. A operacionalização utiliza o método Snoezelen, originado na Holanda, na década de 70.

O espaço utiliza uma combinação de luzes, sons, aromas, texturas e objetos interativos para criar uma experiência sensorial envolvente e personalizada, para cada necessidade do assistido. O conjunto de ferramentas promove o bem-estar e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e emocionais em quem interage com esses recursos terapêuticos.

Os benefícios da sala multissensorial são amplos. Para pessoas com deficiência intelectual, física, ou transtornos como o autismo, pode ajudar a melhorar a percepção sensorial, proporcionar relaxamento e reduzir níveis de ansiedade e estresse. Além disso, esse tipo de espaço contribui para o desenvolvimento da comunicação e da socialização, ao permitir que os usuários explorem seus sentidos de maneira segura e controlada. No espaço cada estímulo pode ser adaptado às necessidades individuais, proporcionando uma experiência enriquecedora e motivadora. Com isso, a sala multissensorial é uma ferramenta valiosa para promover inclusão e melhorar a qualidade de vida de pessoas com diferentes tipos de deficiência.

A sala multissensorial da Apae de Adamantina foi anunciada no final de fevereiro pelo seu presidente, Carlos Roberto Bocchi Pereira, na solenidade comemorativa aos 50 anos da instituição. O investimento foi realizado pela própria Apae a partir das receitas obtidas com eventos, como o tradicional leilão e almoço, e doações dos associados e comunidade.

Paralelo ao processo de aquisição foi realizado o treinamento com profissionais da equipe. Participaram as fisioterapeutas Nadia Cristina Cardoni e Tatiane Fazion de Freitas, a terapeuta ocupacional Ariana de Menezes, a professara especialista e psicopedagoga Dirce Silverio Passini e a psicóloga Mariana Mozini, que agora atuam nas sessões, junto aos assistidos.