Curto-circuito em celular na tomada causa incêndio em casa enquanto moradores dormiam

“O trabalho dos dominadores é dividir os dominados.” (Pierre Bourdieu)

“Sua máscara um dia vai cair. Afinal, toda cobra troca de pele.” (Tumblr)

By seb@r.

Pelo jeito que as coisas estão andando nos quatro cantos PROVINCIANOS, isso é, quanto as IDAS com poucas VINDAS das ditas CAMPANHAS POLÍTICAS, deve-se registrar que tudo, ainda, pode ocorrer daqui pra frente…

Quanto as tais PESQUISAS que foram publicadas e divulgadas pela MÍDIA local, bem como, PLATAFORMAS DIGITAIS, deve-se considerar que TODO CUIDADO É POUCO com os números apresentados de um lado ou do outro…

Porém, como sempre, o que vale mesmo é o dia da ELEIÇÃO com o VOTO dos/as ELEITORES/AS nos/as candidatos/as escolhidos para o LEGISLATIVO, bem como, EXECUTIVO PROVINCIANO e ponto quase final…

Também, continuam as mesmas PROMESSAS de sempre, portanto, como diz o velho dito popular, a saber: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Todavia, depois de OITO LONGOS ANOS com a mesmice da GESTÃO PINOQUIANA, acredito que chegou a HORA de VIRAR O JOGO de um jeito ou de outro, haja vista que o DITO CUJO perdeu o RUMO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA faz alguns anos…

No mais em meio ao tudo de menos, são sempre os SUJOS falando dos MAUS LAVADOS e vice-versa, porém, não se pode esquecer que do outro lado deste JOGO VICIADO, encontra-se as PAREDES ALVAS que faz parte deste CENÁRIO POLÍTICO, talvez mais para o lado denominado de POLITIQUEIRO…

Mesmo assim, cada qual deve saber qual será a sua ESCOLHA para o EXECUTIVO, considerando que para o LEGISLATIVO PROVINCIANO, o cenário está mais para a denominada CORRIDA MALUCA com muitos/as candidatos/as e apenas NOVE VAGAS disponíveis…

Neste CONTEXTO PLURAL, porém, deve-se considerar que está mais para o SINGULAR, pode prevalecer depois da VOTAÇAO quanto aos ESCOLHIDOS, aquele outro dito que continua mais atual do que nunca, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Mas, também, pode-se ter uma SURPRESA quanto ao NOVO LEGISLATIVO, mesmo assim, pode ser que SIM, ainda, pode ser que NÃO, também, MUITO PELO CONTRÁRIO…

Por isso e mais aquilo, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, desta forma, a melhor OPÇÃO, ainda, é dar TEMPO AO TEMPO neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…