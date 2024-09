ARTIGO: A Província entre o SUJO e o MAL LAVADO…

“O porco tornou-se sujo apenas depois de entrar em contato com o homem. Em estado selvagem, é um animal muito limpo.” (Pierre Loti)

By seb@r.

Nestas últimas SEMANAS, pode-se afirmar que finalmente, deram as CARAS para os/as ELEITORES/AS em geral, os dois lados de um mesmo lado, ou seja, os SUJOS e os MAUS LAVADOS em nome da POLICAGEM PROVINCIANA…

Ainda, as famigeradas REDES SOCIAIS por meio das denominadas PLATAFORMAS DIGITAIS, estão mais atuantes do que nunca, porém, como sempre, prestando a DESINFORMAÇÃO para manterem o STATUS QUO deste SUJO com aquele MAL LAVADO…

Portanto, entendo que até o DIA FATAL, isso é, da ELEIÇÃO para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, muitos DESENCONTROS devem AGITAR todos os LADOS de um mesmo LADO…

Na realidade, ainda, que é mais CRUEL do que nunca, todos/as estão no mesmo BARCO da denominada EXTREMA DIREITA, ainda, com suas MENTES MEDÍOCRES em nome disto e mais aquilo como ETERNOS/AS PATRIOTÁRIOS/AS…

O cenário continua o mesmo de sempre, tendo em vista que se registra o velho dito popular que diz, a saber: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Neste MEIO TERMO, pode ser que aquele MAL LAVADO possa estar na frente do SUJO ou vice-versa, entretanto, não se pode esperar GRANDES COISAS dos mesmos, por isso, talvez aquilo e assim por diante, todavia, cada qual deve saber onde APERTA O/A CINTO/A, isso é, pra quem usa e abusa desta ESCOLHA…

No mais em meio ao tudo de menos, considerando que a tal da JUSTIÇA, dizem, continua na mesmice de sempre quanto aos DESMANDOS em nome das BANDEIRAS DO PASSADO…

As benditas, haja vista, TRAVESTIDAS de outas considerações quando se trata das eternas PROMESSAS desta ou daquela CAMPANHA ELEITORAL, pode fazer a diferença em nome do SENSO COMUM…

Também, os denominados FARINHAS DO MESMO SACO, estão de um jeito ou de outro, tentando CRIAR aquele CLIMA patrocinado pela DÚVIDA quanto a este SUJO ou aquele MAL LAVADO…

Não se pode deixar de lado aquele outro dito mais do que popular que afirma: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

E tem mais, o MAL que pode se virar como MAU, também, aquele SUJO de um jeito ou de outro, talvez, possa estar sendo LAVADO para uma aproximação mais de acordo com o esperado pelas TROCAS NADA SIMBÓLICAS patrocinadas pelo PODER em nome do PODER…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

