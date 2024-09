Adamantinenses se destacam em evento esportivo que reuniu 12 cidades

Tendo em vista que no próximo sábado haverá a realização do Desfile de 7 de setembro em Adamantina, a reportagem da TV folha Regional contou com a participação na edição do programa Entrevista da Semana de segunda-feira passada (26) da presidente da comissão organizadora e secretária municipal de desenvolvimento econômico Luciana Pereira.

O horário de início está previsto para às 9h. O percurso pela Avenida Rio Branco terá ponto de concentração e partida no cruzamento com a Rua Joaquim Nabuco (Posto do Zeca) e será encerrado na esquina com a Rua Osvaldo Cruz (Câmara/Prefeitura). O principal ficará no no centro com a Avenida Deputado Salles Filho (Pernambucanas).

“Para este ano estamos esperando mais de 2 mil pessoas desfilando, que já confirmaram, de entidades e instituições, escolas, Tiro de Guerra, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros. A gente entende que o Desfile 7 de setembro é uma tradição de Adamantina e fazemos o máximo esforço para realiza-lo”, disse Luciana.

Uma novidade revelada pelos organizadores para esta edição é que na Praça Élio Micheloni, ponto de dispersão dos participantes do desfile, haverá um espaço para fazer fotos (Instagramável) ligado ao tema do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil.

“Convido a população que vá assistir o Desfile e prestigie quem trabalha por meses para preparar a sua apresentação, como as escolas, por exemplo, porque para eles e para nós também é um dia muito importante”, acrescentou a presidente.

