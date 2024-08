Voleibol de Adamantina estão nas finais da Liga Barros

Após duas derrotas consecutiva, que abalaram o elenco de jogadores e comissão técnica, os guerreiros do Furacão F.C. com novo ânimo, deu a volta por cima e se reabilitou, fazendo seus três primeiros pontos na 5ª edição da Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina, ao vencer por 3 a 0 o time dos Galáticos F.C./ Lucélia. Com os gols marcados por: Marcinho/Mariápolis, Ruan e Samuel.

A rodada na noite da quinta-feira (22), no campo do Parque Iguaçu, teve ainda o Manchester City Lucélia/ Moto Taxi Prime vencendo por 2 a 1, o Time da Roça F.C./ Pracinha.

As emoções dos jogos acirrados da 5ª edição da Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina volta com os duelos no sábado (24), no Parque Cecap, e se encerram no domingo (25), no Clube dos Engenheiros, confira os jogos .

PARQUE CECAP

Neste sábado (24) os duelos no Parque Cecap serão os seguintes:

No primeiro às 16h00, Família Zona Sul F.C. e Vila Freitas F.C.

No segundo Parque Iguaçu F.C. e Mirão F.C./ Inúbia Paulista

E no complemento da rodada S.E. Hookah Valem e Red Bull F.C./ Pracinha

CLUBE DOS ENGENHEIROS

No domingo (25), a competição tem seu complemento com a rodada no campo do Clube dos Engenheiros de Adamantina (atrás do Aeroporto)

No primeiro às 8h30 Vila Jamil E.C. e Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz

No segundo Red Bull F.C./ Pigari’s e Placa 28 F.C./ Sagres

E finalizando Adamantina City F.C. e Nova Independência F.C.

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda Adamantina.

Na foto, o meio campista Samuel, do Furacão F.C.