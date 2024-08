Motorista morre em acidente entre carro e dois caminhões na Rodovia Washington Luís

“Para ler o Novo Testamento é conveniente calçar luvas. Diante de tanta sujeira, tal atitude é necessária.” (Friedrich Nietzsche)

By seb@r.

Nestas últimas semanas, ainda, quando ocorreu a LARGADA para o EXECUTIVO PROVINCIANO, pode-se considerar que aqueles que eram os tais PRÉ e agora, CANDIDATOS OFICIAIS, apenas cumprem o RITUAL DE SEMPRE…

Entretanto, pode ser aquilo que nunca foi e assim por diante, tendo em vista que MUITA ÁGUA pode passar por debaixo das PONTES que sobraram nesta GESTÃO PINOQUIANA…

Entre os DITOS CUJOS, ou seja, os NOMES escolhidos e referendados pelos tais GRUPOS/PARTIDOS de apoio, ainda, resolva DEBANDAR sem mais e com muito menos, por isso e mais aquilo, TODO CUIDADO É POUCO com as famigeradas TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Portanto, deve-se levar em conta que a questão em pauta se encontra entre os tais SUJOS e os MALES LAVADOS e vice-versa, todavia, não se deve deixar de lado que todos estão do mesmo lado neste JOGO, ainda, mais do que VICIADO quanto ao PODER pelo PODER em busca do PODER…

No meu caso em especial, reforço neste texto, a DECLARAÇÃO DE VOTO em BRANCO, pois, considero que os NOMES credenciados para a DISPUTA ELEITORAL, isso é, até o momento que escrevo aqui, deixam a desejar quando existem os tais GRUPO DE APOIO/PARTIDOS…

Desta forma, são TODOS FARINHA DO MESMO SACO, porém, cada qual deve saber por onde sair ou entrar, além disto e mais aquilo, apenas quem está DENTRO pode saber destes DESENCONTROS mediados pelas MANOBRAS em nome desta ou daquela PROPOSTA…

Parece, isso é, pelo CENÁIRO PROVINCIANO neste contexto SINGULAR da POLÍTICA local, haja vista que o SENSO COMUM acaba sempre predominando, bem como, a DESINFORMAÇÃO continua atuando em todas as áreas do MERCADO…

Deste MODO (sic), talvez aquele OCASO de um TALVEZ possa fazer a diferença nestas ELEIÇÕES PROVINCIANAS, assim, apenas o/a ELEITOR/A pode fazer a LIÇÃO DE CASA quanto as suas ESCOLHAS ao EXECUTIVO e LEGISLATIVO…

Entendo que está na HORA DA MUDANÇA, isso é, pelo menos no LEGISLATIVO PROVINCIANO, tendo em vista que para o EXECUTIVO continua com a mesma proposta do outro tempo do tempo, portanto, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… VAI CONTINUAR A MESMA DE SEMPRE…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

