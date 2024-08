Laudos apontam causa natural de morte e toxicológico negativo, de rapaz que estava desaparecido

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Adamantina, na noite desta terça-feira (13), após agredir com violência um homem de 41 anos no terminal rodoviário da cidade. A vítima teve parte da orelha arrancada, após mordida. A PM foi acionada e o atendimento à ocorrência foi realizado pelo policiamento em motos Rocam. Outras equipes também atuaram em apoio.

Quando o policiamento Rocam chegou ao local a vítima estava caída ao solo com sangramento intenso na face, com a orelha direta arrancada em partes e fragmentos do membro ao lado do homem ferido. As agressões ocorreram na área dos guichês de atendimento das empresas de ônibus.

A principal testemunha da agressão, que também é vigia do terminal rodoviário, disse aos policiais que teria sido ameaçada e insultada logo após o agressor ser advertido que não poderia dormir no local.



O morador que passava viu a discussão e tentou apaziguar a situação, quando o agressor, em ato de fúria, passou a desferir socos e chutes. Na agressão, arrancou com mordidas parte da orelha direita do morador. Caída, a vítima ainda foi atingida com chutes na face, fazendo perder a consciência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou a equipe de resgate, que prestou atendimento à vítima, sendo conduzida ao pronto-socorro da Santa Casa local, onde permaneceu hospitalizada aos cuidados das equipes da unidade de saúde.

O agressor recebeu voz de prisão em flagrante no local, pela PM, sendo conduzido, na sequência, ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia. A testemunha foi ouvida e liberada.

De acordo com a PM a Polícia Científica foi acionada para a perícia e o serviço de médico legista fez o levantamento junto à vítima, na Santa Casa. O caso segue agora para investigação e apuração pela Polícia Civil.