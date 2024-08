José Tiveron revela áreas de atuação do Plano de Governo

Nesta sexta-feira (16 de agosto) a campanha eleitoral foi iniciada e o candidato a prefeito de Adamantina, José Tiveron (NOVO) já tem registradas no Tribunal Superior Eleitoral as áreas de atuação no seu Plano de Governo.

Conforme consulta feita pela reportagem do Jornal Folha Regional no portal Divulgacand, as prioridades são voltadas para: Administração Geral; Infraestrutura, Mobilidade e Urbanismo; Segurança; Educação; Saúde; Cultura e Turismo; Meia Ambiente; Esporte; Gestão de Pessoas; Cemitério Municipal; Trânsito; e Desenvolvimento.

Ainda no TSE aparece que Tiveron tem 61 anos, é casado,

Conta com ensino superior completo, é pecuarista, representa a Coligação ‘Aliança pela Renovação” com os partidos NOVO e PRD e seu limite de gasto declarado é de R$ 159.880,76.

Informações mais detalhadas sobre o candidato e/ou o Plano de Governo podem ser encontradas no link: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUDESTE/SP/20tem 45202024

A campanha segue até o dia 5 de outubro. E a eleição será no dia 6.