Energisa prossegue com obras de melhoria no sistema que atende Adamantina, Lucélia e Pracinha

A Selar (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina realizou nesta semana, dia 6 de agosto, o congresso técnico do Campeonato Amador Varzeano de Futebol que será realizado no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

A competição irá reunir a participação de 12 equipes de Adamantina com a possibilidade de cada equipe assinar cinco jogadores de fora do Município, sendo que cerca de 350 atletas participarão da competição.

Início da competição será nos diaa 13 e 14 de agosto, com a realização de dois jogos no período noturno a partir das 19h15.

As equipes foram divididas em três grupos A, B, C com quatro equipes por grupo, se enfrentando entre si, classificando as duas melhores pontuadas de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados por indicie técnico para as quartas de finais.

Dia 13, as 19h15 acontecerá a abertura da competição com o atual campeão Hookah Valem enfrentando a equipe do Real Juventude, em seguida Parque Iguaçú enfrenta a equipe da Lagoa Seca.

Na quarta-feira, dia 14, as 19h15 a equipe do Adamantina City enfrenta R3 Contrutora Vitaliza, e em seguida a equipe da Vila Jamil de Lima enfrenta O Betão Futebol Clube.

A Secretaria de Esportes organiza a competição com apoio da Prefeitura e irá oferecer medalhas e troféus aos melhores colocados, além de arbitragem, bem comobolas para a realização da competição.