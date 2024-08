Centro Universitário recebe biópsias de lesões bucais para diagnóstico

O Centro Universitário de Adamantina expandiu seu projeto de extensão “Serviço de Anatomia Patológica” (SANAP), vinculado ao Banco de Material Biológico FAI – MABI, para toda a população.

O projeto, coordenado pelo Prof. Dr. José Burgos Ponce e sob a supervisão geral da Prof.ª Dra. Marceli Moço Silva, coordenadora do MABI, tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico histopatológico de lesões bucais na região de Adamantina.

O SANAP tem como meta proporcionar diagnósticos precisos a partir de material oriundo de biópsias realizadas em consultórios odontológicos particulares e serviços de saúde públicos. Este serviço já foi oferecido em anos anteriores, porém, estava restrito aos pacientes atendidos na clínica escola de Odontologia.

As biópsias devem ser encaminhadas ao Laboratório de Microscopia, localizado no bloco II do Câmpus II. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h. Para o envio adequado do material, é necessário que as amostras estejam acondicionadas em um recipiente com tampa de boca larga, contendo formalina tamponada a 10%, em volume dez vezes maior que a peça coletada (pode ser retirado no laboratório). É importante, também, que a requisição do exame histopatológico esteja devidamente preenchida. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Desde o seu início, no início deste mês, o projeto já recebeu cerca de 20 peças para análise, oferecendo diagnósticos que vão desde lesões benignas até malignas, o que pode reduzir significativamente o sofrimento dos pacientes. A coordenadora do MABI, Prof.ª Dra. Marceli Moço Silva, destacou a importância do projeto: “Os diagnósticos são desafiadores, mas essenciais para proporcionar qualidade de vida aos pacientes, facilitando o diagnóstico e ajudando a definir o melhor tratamento. É muito gratificante ver o impacto positivo que este serviço tem na comunidade”.

O projeto também conta com a participação ativa de estudantes do Centro Universitário, incluindo Ana Julia Vasconcelos, aluna de Medicina, e Jenifer Alves, aluna de Odontologia.

“O SANAP representa um importante avanço na prestação de serviços de saúde na região, reafirmando o compromisso da instituição com a promoção da saúde e o bem-estar da população local”, destaca o coordenador Prof. Dr. José Burgos Ponce.