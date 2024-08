Autora adamantinense terá publicações lançadas na Bienal do Livro de São Paulo

A cidade de Adamantina estará representada na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 6 a 15 de setembro, na capital paulista.

Entre os lançamentos estão “Três Meninas e um Cavalo”, da professora Izabel Castanha Gil, de Adamantina, e sua neta Maria Júlia Gil Lermem; “Conta Outra, Vovô”, obra paradidática em sua segunda edição, de autoria da educadora, e o livro “2ª antologia “Poemas Musicados, Comentados e Cifrados”, com a participação de 45 escritores e músicos da região. Os três livros foram publicados pela editora Scortecci.

A reportagem conversou com a autora, Izabel Castanha Gil, que ressaltou a importância de lançar um livro na Bienal: “A Bienal Internacional do Livro é um dos principais eventos desse segmento. A participação é sempre uma via de mão dupla: além de dar visibilidade ao autor e a sua obra, ela é também um espaço de conexões e de muito aprendizado”.

A Bienal do Livro é o encontro das principais editoras e livrarias do país, para apresentar as principais novidades de 2024.

“As expectativas para o evento são as melhores possíveis: ter o prazer de lançar as obras num grande evento, mostrar a literatura que produzimos no oeste paulista, trocar experiências com outros autores e participar de parte da rica programação cultural oferecida”, destaca a autora.

Izabel Gil, que é professora doutora em geografia, educadora ativa e entusiasta de temas ligados à tradição, costumes, regionalismo e empreendedorismo, conta que já tem alguns livros publicados pela editora Scortecci, de São Paulo. “Ela mantém um estande na Bienal para os lançamentos das obras dos seus autores, sem nenhum custo adicional. A editora presta todo o serviço de orientação e acompanhamento dos autores”, explica.

Sobre as publicações

A obra “Conta outra, vovô” – 2ª edição, trata-se de um livro paradidático que conta um pouco da formação histórico-geográfica, sociocultural e político-econômica da Nova Alta Paulista e é voltado principalmente ao público infanto-juvenil. Desde a primeira edição, em 1995, é a única publicação do gênero, especialmente para estudantes do ensino fundamental. “A abordagem simples e informativa é recomendada para o público de qualquer idade. A edição atual foi atualizada, trazendo novas informações aos leitores, porém, mantendo as informações históricas essenciais”, salienta.

“Três meninas e um cavalo” foi escrito por Izabel e sua neta, que reside em Campo Grande (MS), Maria Júlia Gil Lermem. “Essa é a história de uma menina que tinha medo de andar a cavalo e, com a ajuda da sua mãe e de uma amiga imaginária, consegue vencer o medo de maneira muito divertida”, resume Izabel.

O terceiro livro a ser lançado chama-se “2ª Antologia de Contos, Crônicas e Poemas Regionais da Nova Alta Paulista – Poemas Musicados, Comentados e cifrados”. A obra é composta por 45 autores, entre escritores, músicos e comentaristas. Será divulgada nas versões impressa e eletrônica (e-book), trazendo também os áudios das músicas disponíveis no youtube.

Entre os autores estão: João Passarinho, Esmeraldo Pereira, Aline Valente Borro, Izabel Castanha Gil e comentaristas: Alfredo Peixoto Martins, Rubens Galdino, Tiago Rafael dos Santos Alves, Meire Cunha.