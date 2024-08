ARTIGO: Província, Política e “Corrida Maluca”…

“Sabe porque o Dick Vigarista NUNCA vai ganhar a corrida maluca?

– Porque ao invés de TENTAR VENCER, ele perde tempo tentando atrasar a vida dos outros.” (MGT)

“Se a Corrida Maluca acontecesse no Brasil, o Dick Vigarista enfim seria vencedor.” (Allan Caetano Zanetti)

By seb@r.

Isso mesmo meu caro leitor ou leitora deste texto, isso é, com relação ao título acima que apresenta um CENÁRIO de mais uma CORRIDA MALUCA nesta semana, ainda, quanto aos desencontros mediados pela POLITICAGEM PROVINCIANA…

Portanto, pelo visto daquilo que não pode ser VISTO, deve-se considerar que os DITOS CUJOS estão no início ou na espera da LARGADA desta CORRIDA MALUCA, tal qual aquele SERIADO dos bons e velhos tempos de CRIANÇA…

Todavia, não se deve deixar de lado que neste JOGO VICIADO entre os MALES LAVADOS com os SUJOS, tudo pode acontecer deste ou do outro lado de um mesmo lado…

Pois, como diz aquele velho dito popular, são todos FARINHA DO MESMO SACO, porém, mesmo com tantas DÚVIDAS NO AR, se bem que para a maioria dos/as ELEITORES/AS, tudo pode continuar na MESMICE DE SEMPRE nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Além do mais, isso é, depende sempre disto ou daquilo quando se trata das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS neste jogo com suas CARTAS MARCADAS, por isso, quem tem o poder do VOTO deve fazer a sua REFLEXÃO CRÍTICA quanto aos GRUPOS DE APOIO dos nomes que estão como PRÉ, porém, foram VALIDADOS nas respectivas convenções partidárias com os/as respectivos/as VICES…

Nada contra, bem como,, nada a favor, ainda, MUITO PELO CONTRÁRIO quanto aos NOMES INDICADOS ao EXECUTIVO PROVINCIANO, haja vista que o VENCEDOR, juntamente com o/a VICE, estão com as MÃOS E OS PÉS AMARRADOS com o tal GRUPO DE APOIO e assim, dizem, CAMINHA A HUMANIDADE neste CENÁRIO PROVINCIANO…

Também, se espera que os NOVOS/AS LEGISLADORES/AS eleitos/as, independente disto ou daquilo, estejam compromissados/as (sic) com as CAUSAS PROVINCIANAS que envolvem os problemas de sempre, a saber: SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA e outras necessidades afins aos interesses da COMUNIDADE local neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

Pra não esquecerem, ou seja, os PRÉ deste momento, porém, CANDIDATOS OFICIAIS (sic) ao EXECUTIVO PROVINCIANO depois do dia 15 deste mês, reforço a DECLARAÇÃO DO MEU VOTO, a saber: EM BRANCO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

