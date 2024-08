Aprovado na Câmara o Projeto de Lei que cria LDO 2025

Um grupo com 40 integrantes do Programa Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina visitaram a Mega Artesanal na última terça-feira (30), no São Paulo Expo. A viagem foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Sebrae.

O evento, realizado há mais de 15 anos com a participação da Indústria, do Comércio, dos Ateliês, Confeiteiros e Artesãos, é a grande celebração do artesanato e foi realizado entre os dias 27 e 31 de julho.

“Foi tudo maravilhoso e perfeito, só tenho a agradecer a oportunidade e realização demais esse sonho juntamente com a Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina. A palavra é gratidão a todos”, disse Patrícia Rubia, que tem um ateliê e trabalha com artes sacras.

Na Mega Artesanal são disponibilizados diversos cursos e demonstrações, além dos lançamentos e venda de produtos, matéria-prima, projetos, desafios, exposições, premiações, encontros, negócios, entre outros.

“Obrigada Luciana, Guilherme e comissão organizadora da Feira. Foi demais! Espero poder participar da próxima. Foi a realização de um sonho. Que venha o próximo evento”, ressaltaram Silvana Rosa da Silva, do Atelier Aquela Mesa Mesa, e Olídia Fátima Luz da Silva, da OfLuz Criações.