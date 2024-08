Abertura da 1ª Copa Regional Alamandas Master tem 6 gols

Organizada pela diretoria do Clube Jardim Alamandas, coordenada por Beto Sassá, Piancó e Adilson Dil, a 1ª Copa Regional Alamabdas Master de Futebol Médio conta com a participação de 8 equipes de Adamantina (Amigos do Pincó, Parque Iguaçu e San Remo), de Mariápolis (MEC), de Lucélia (ABC), de Inúbia (Lobos), de Bastos (Brahmanos).

A abertura foi feita na noite de quarta-feira (14) com a realização de 2 jogos.

Na primeira partida o Parque Iguaçu (Adamantina) estreou com vitória em cima do ABC (Lucélia) pelo placar de 2 a 1.

Na sequência, o San Remo (Adamantina) derrotou o time do Mariápolis por 3 a 0.

A próxima rodada ocorre na quarta-feira à noite, dia 21 de agosto, no campo do CT Alamandas com dois2 jogos: 19h15 – Amigos do Piancí x Inúbia Paulista; 20h15 – Bastos x Mariápolis.

O evento homenageia dois baluartes do futebol adamantinense José Manoel de Souza (Piancó) e luceliense Osvaldo da Silva (Peixeiro).

A expressiva premiação tem troféu e valores em dinheiro: 1º lugar R$ 4.000,00; 2º lugar R$ 2 .000,00; 3º lugar R$ 1.000,00 e 44º lugar R$ 500,00. Além de premiações extras para melhor técnico, artilheiro, goleiro menos vazado, equipe mais disciplinada e os 7 melhores jogadores de cada posição.

A 1ª Copa Alamandas conta com as parcerias da Secretaria Municipal de Esportes, lazer e Recreação e da empresa Judá Eventos Esportivos.