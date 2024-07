Presidentes dos partidos de Adamantina são chamados para reunião com a Justiça Eleitoral

O pré-candidato a prefeito de Adamantina, Alcio Ikeda Jr (Republicanos) esteve no programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional na manhã da última segunda-feira (15) para falar sobre os pilares e o andamento da sua pré-campanha para as Eleições Municipais 2024.

Após se apresentar, destacou ser vereador no exercício do segundo mandato na Câmara Municipal e revelou o motivo pelo qual decidiu colocar o seu nome para concorrer ao comando da Prefeitura. “Isso foi uma construção natural de toda a minha trajetória política. Desde quando estive na Secretaria de Obras e depois como vereador, a própria população foi projetando esse idea do meu nome como um possível pré-candidato a prefeito. Em 2020 as pessoas me perguntavam. Então, digo que não foi uma decisão minha, veio uma construção da própria população”.

Com relação aos pilares que defende neste período de pré-campanha, Alcio disse que estão em construção nas visitas e reuniões que vêm sendo realizadas com a população, entidades, empresas e demais segmentos da sociedade para que o plano de governo seja apresentado na campanha.

Alcio representa cinco legendas (Republicanos, podemos, MDB, PL e União Brasil) e falou se o grupo pode ser ampliado. “Precisamos estar sempre abertos ao diálogo. Temos uma identidade muito bem consolidada entre esses cinco partidos, porém, estamos ainda em um período que antecede as Eleições, então estamos dispostos a conversar, a ouvir e, sendo compatível com todos os princípios e valores que defendemos, acredito que aliança não é algo que a gente descarta. Se for boa política é possível”.

A entrevista completa está disponível no portal adamantinanet.com.br e na página do Folha Regional Oficial no Facebook.