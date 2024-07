No Rio de Janeiro, adamantinense é campeão pela Taça Guanabara

A Prefeitura de Adamantina conseguiu junto ao Governo do Estado de São Paulo a reversão da posse de 11 casas populares – que por ficaram sem moradores ou foram invadidas – que apresentavam problemas burocráticos na documentação desde a formação do Conjunto Habitacional Mário Covas I. A assinatura das escrituras junto à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) ocorreu em agosto de 2020. A revitalização das moradias foi iniciada em 2021. E em abril de 2022 a primeira família enquadrada em situação de alta complexidade recebeu as chaves do imóvel.

Na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira passada (1º) o término das obras foi tema do Requerimento nº 083/2024.

“Das 11 casas populares localizadas no Bairro Mário Covas que necessitavam de reforma urgente, 2 delas não foi conseguido retirar os moradores e ficaram nove para serem reformadas pela Prefeitura; das 9 casas que o Poder Público tinha obrigação de reformar, constatamos que apenas sete casas foram devidamente reformadas”, embasa o documento.

Em seguida apresenta os seguintes questionamentos: Por que ainda existem duas casas para serem reformadas no Mário Covas? Qual a previsão de reforma e entrega das destas casas?

Na época do início das reformas e adequações, foi divulgado que havia sido destinado pela Prefeitura recurso no valor de R$ 355.137,22. E os serviços coordenados pelas Secretarias Municipais de Planejamento e de Obras, com a mão de obra dos funcionários do município.

Após ser aprovado no plenário do Poder Legislativo, o Requerimento foi enviado para que dentro do prazo legal o Executivo forneça as respostas solicitadas.