Instalação de iluminação e câmeras no Cemitério é solicitada pelo Legislativo

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, instalada no trevo principal de Adamantina, será remanejada para as obras de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (24) pelo jornal Diário do Oeste, após confirmação obtida junto à concessionária Eixo-SP. Conforme a publicação, as obras de modernização da rodovia, no lote que contempla Adamantina, deverão ser iniciadas no primeiro semestre do ano que vem.

A concessionária da rodovia, a Eixo-SP, confirmou informação através de uma nota. Confira:

“A Eixo SP Concessionária de Rodovias informa que, de acordo com o cronograma de obras da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a duplicação no trecho de Adamantina está prevista para ter início no primeiro semestre de 2025. O projeto prevê readequação total do dispositivo de acesso ao município, razão pela qual será preciso remanejar a imagem presente no local. A definição do novo espaço para abrigar a imagem está em análise pela concessionária e pela prefeitura”.

A possível remoção da imagem religiosa, em razão das obras, vinha sendo especulado, porém nunca havia sido confirmado, onde a concessionária havia apenas admitido a possibilidade, mas a decisão final dependeria da conclusão dos projetos executivos da obra e os novos traçados da rodovia e do novo dimensionamento do trevo.

Desta forma agora foi confirmada o remanejamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, instalada na gestão do ex-prefeito José Laercio Rossi no trevo principal de Adamantina.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida no trevo de Adamantina é um cartão postal da Cidade Joia, sendo frequentado diariamente por devotos da cidade e região.

Agora resta saber onde a imagem será reinstalada após as obras no trevo principal de Adamantina.