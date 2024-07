ExpoVerde 2024 terá como tema “Tecnologia no agronegócio”

32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina será realizada nos dias 3 a 8 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva

A ExpoVerde 2024 – 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina será realizada nos dias 3 a 8 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva. Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Tecnologia no agronegócio”.

A abordagem da temática visa evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.

Sem que com a utilização da tecnologia, o produtor pode ser esse recurso como um aliado, pois terá auxílio para tomar as melhores decisões com o objetivo de obter uma colheita produtiva e garantir que os recursos tenham durabilidade.

O uso de drones na agricultura tem sido algo cada vez mais utilizado, pois auxilia o produtor a fazer o monitoramento da produção e a observar pontos em que é preciso atuar para obter maior produtividade.

Além do uso da tecnologia nas propriedades, Adamantina ainda distribuiu de forma gratuita o composto orgânico para mais de 180 produtores rurais. A produção é executada no Centro de Compostagem por meio do uso de restos de alimentos das escolas, dos restaurantes e enriquecido com as podas de árvores.