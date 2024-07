Cinco partidos farão convenções que deverão confirmar Alcio Ikeda candidato a prefeito em 3 de agosto

Republicanos, PL, MDB, Podemos e União Brasil farão convenções dia 3 de agosto, no Acrea.

Da Assessoria | 18/07/2024

Cinco partidos que integram a base do pré-candidato a prefeito de Adamantina, Alcio Ikeda, farão convenção conjuntamente onde deverão confirmar a coligação das legendas em torno de seu nome, e definir também os nomes do candidato a vice-prefeito e candidatos a vereadores.

As convenções do Republicamos, PL, MDB, Podemos e União Brasil acontecem conjuntamente no dia 3 de agosto (sábado), às 17h, no salão social da ACREA (Associação Cultural Recreativa e Esportiva de Adamantina), na avenida Deputado Cunha Bueno, 832, centro.

Nas convenções também ocorrerão outras definições, como os nomes dos representantes da coligação, números dos candidatos a vereador e outros pontos burocráticos exigidos pela legislação eleitoral.



De acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, as convenções estão autorizadas a ocorrer a partir deste sábado (20) e devem ser realizadas até o dia 5 de agosto.

Os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, definidos nas convenções, devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Encerrado o período do registro, a propaganda eleitoral está liberada a partir do dia 16 de agosto. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão ocorrem no período de 30 de agosto a 3 de outubro.

As eleições municipais acontecem no dia 6 de outubro.