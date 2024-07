Acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa 6 mortos e 3 feridos em rodovia de Ipeúna, SP

Pelo menos 10 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta sexta-feira (5), no km 171 da Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga, no interior de São Paulo. Outras 42 ficaram feridas, sendo cinco passageiros com ferimentos graves, 13 moderados e 24 leves. Veja ao final da reportagem mapa do local do acidente.